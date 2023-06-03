الداخلية تضبط 21 بندقية في أسيوط بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (أسيوط) .

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (31) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (12 بندقية آلية –9 بنادق خرطوش - فرد محلى - طبنجة –- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (406).