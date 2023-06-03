الداخلية تضبط لصوص الأتوبيسات في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فى الأوتوبيس المستولى عليه لدى (عميليهما "سيئ النية - مقيمان بمحافظة القليوبية")، حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما " مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة " كما أقر أحدهما بتقطيع الأتوبيس وبيع بعض أجزائه وأرشدا عن باقى الأجزاء داخل ورشة السمكرة الخاصة بأحدهما .. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة واتهمهم بالسرقة .

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلاً تواجد مفتاح تشغيل السيارة بداخلها وعدم تواجد السائق ، وتم بإرشاده ضبط الأتوبيس المستولى عليه بمكان إخفائه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية .. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة ، وإتهمه بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى ، هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وعُثر بحوزته على (هاتفى محمول "أحدهما من متحصلات واقعة السرقة" - جهاز لاب توب) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الباب" وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.