اليوم السابع
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الداخلية تضبط شخصا يبث فيديوهات "تيك توك" للترويج للأسلحة

السبت، 03 يونيو 2023 08:12 م
الداخلية تضبط شخصا يبث فيديوهات "تيك توك" للترويج للأسلحة حبس .. أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر على أحد الحسابات الشخصية على موقع "تيك توك" مقاطع فيديو لصاحب الحساب يقوم بالترويج لبيع عدد من الأسلحة البيضاء.
 
بالفحص تم تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه وتبين أنه (طالب - مقيم بالدقهلية).. أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية، كما تبين وجود تحويلات مالية بالمحفظة الإلكترونية المرتبطة بهاتفه المحمول تؤكد نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

سلاح

تيك توك

الداخلية

حوادث



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