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الحوار الوطني يستأنف جلساته للأسبوع الثالث غدا.. تعرف على جدول الأعمال

السبت، 03 يونيو 2023 04:00 ص
الحوار الوطني يستأنف جلساته للأسبوع الثالث غدا.. تعرف على جدول الأعمال الحوار الوطنى
كتبت إيمان علي

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تستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث للحوار، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وتبدأ غدا الأحد 4 يونيو، المحور السياسي:

= تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية)

= قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة)

= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة)

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي:

= أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (2 جلسة متتالية)

= الزراعة والأمن الغذائي (2 جلسة متتالية)

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:

= لجنة الصحة (2 جلسة متتالية)

= لجنة الشباب (2 جلسة متتالية)

 وكان قد أوضح المنسق العام، ضياء رشوان، أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

 


الحوار الوطنى

التعليم

الانتخابات

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جدول جلسات الحوار الوطنى

كلمة الرئيس بجلسة الحوار الوطني

خليك واعى

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