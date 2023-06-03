اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 01:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق كابل كهرباء بشارع فيصل في بولاق الدكرور

السبت، 03 يونيو 2023 12:27 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق كابل كهرباء بشارع فيصل في بولاق الدكرور سيارات الإطفاء - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتعل حريق بكابل كهرباء، في شارع فيصل ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باندلاع حريق بكابل كهرباء، في شارع فيصل الرئيسي، ببولاق الدكرور.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتم التنسيق مع طوارئ الكهرباء، وإصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


حريق كابل كهرباء

حريق شارع فيصل

حريق في بولاق

بولاق الدكرور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة