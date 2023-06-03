الحماية المدنية تسيطر على حريق كابل كهرباء بشارع فيصل في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بكابل كهرباء، في شارع فيصل ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باندلاع حريق بكابل كهرباء، في شارع فيصل الرئيسي، ببولاق الدكرور.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتم التنسيق مع طوارئ الكهرباء، وإصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.