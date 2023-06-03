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الحماية المدنية تحاصر حريقين اشتعلا بعقار وشقة في الجيزة

السبت، 03 يونيو 2023 12:22 م
الحماية المدنية تحاصر حريقين اشتعلا بعقار وشقة في الجيزة الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريقين اشتعلا بعقار في كرداسة، وشقة بإمبابة، ولم يسفرا عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة أبو رواش بكرداسة، حيث توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخماده دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للعقار، لتحديد سبب اشتعال الحريق، وحصر التلفيات التي لحقت بمحتوياته، وباشرت النيابة التحقيق.

كما اندلع حريق بشقة سكنية، بشارع ترعة السواحل بإمبابة، ونجح رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


حريق منزل بكرداسة

حريق شقة بامبابة

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