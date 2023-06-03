اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 06:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التضامن توجه بتقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية خلال تأدية المناسك

السبت، 03 يونيو 2023 06:00 ص
التضامن توجه بتقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية خلال تأدية المناسك وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلي أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.
 
وتسلمت وزارة التضامن الاجتماعي من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250  ألف حاج هذا العام الأوراق والمستندات المطلوبة، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة  المقبلة.
 
 ومن ضمن الأوراق أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024 ".
 
 ـ فيش جنائي مميكن موجه للحج.
 
ـ شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.  
 
ـ عدد 10 صور شخصية حديثة. 
 
ـ صورة الرقم القومي.
 
ـ استخراج شهادة QR-Code  تشمل اكتمال التحصين بالجرعات  الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.
 
ـ تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة  شهادة صحية  صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات. 
 
ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم  ومن هم في سن التجنيد .
 
 

التضامن

سفر حجاج الجمعيات الأهلية

حجاج الجمعيات الأهلية

خدمات حجاج الجمعيات الأهلية

اليوم السابع بلس

كتف في كتف



الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن تفتتح اجتماع "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية".. القباج: تمويل حياة كريمة تجاوز تريليون جنيه.. زيادة المعاشات 120% فى 8 سنوات.. ودعم الأسر الأولى بالرعاية ارتفع إلى 127 مليار جنيه

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:00 م

مناقشة "موازنة 24/23" لقطاع الحماية الاجتماعية غدا أمام النواب بحضور نيفين القباج

الجمعة، 19 مايو 2023 09:21 م

فى الذكرى الـ41 لتحرير أرض الفيروز.. 4 وزراء و3 محافظين يطلقون مهرجان "سيناء أولا" بجامعة سيناء.. أشرف صبحى: خطة لإشراك الشباب بمختلف البرامج.. ونيفين القباج: 250 مليون جنيه دعم لأسر الشهداء والمصابين المدنيين

الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:30 م

"التضامن" تعلن استمرار تشغيل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال العيد.. "القباج": استمرار تواجد المتعافين بالمراكز العلاجية لحين انتهاء أيام العيد.. والهدف حمايتهم من التفكير فى العودة للإدمان

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:00 ص

أمين عام الجامعة العربية ووكيل الأمم المتحدة ووزيرة التضامن يطلقون أول خطة عربية للوقاية من المخدرات.. والقباج: التعاون جاء بناء على اقتراح مصر وتساعد فى ترسيخ المنظور الحقوقى للوقاية والعلاج والرعاية والتأهيل

الأحد، 26 مارس 2023 04:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة