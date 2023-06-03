التصريح بدفن جثة طالب تناول جرعة زائد من الأقراص المنومة عن طريق الخطأ بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بطما بدفن جثة طالب يبلغ من العمر 17 سنة، لقى مصرعه على إثر تناوله جرعة زائدة من الحبوب المنومة بطريق الخطأ بمنزله بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بتناول طالب بالصف الأول الثانوى جرعة زائدة من الحبوب المنومة بطريق الخطأ الأمر الذى نتج عنه وفاته، وتم نقل جثته للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بوصول المدعو عبد الرحمن س ح س 17 سنة طالب بالصف الأول الثانوي ويقيم بندر طما " جثة هامدة " إدعاء تناول أقراص طبية.

وبسؤال والده المدعو سيد ح س م 45 سنة، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجله بالمنزل تناول جرعة زائدة من أقراص– منوم "، عن طريق الخطأ لمساعدته على النوم مما نتج عنه ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.