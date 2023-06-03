اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 09:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الاثنين المقبل.. تخريج الدفعة الثانية من الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور 3 وزراء

السبت، 03 يونيو 2023 09:16 م
الاثنين المقبل.. تخريج الدفعة الثانية من الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور 3 وزراء التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، المستضيفة لفرعي جامعتي جزيرة الأمير إدوارد وتورونتو متروبوليتان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من طلاب أول فرع للجامعات الأجنبية في مصر، وهي جامعة جزيرة الأمير إدوارد(UPEI) ، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 يونيو الجاري، الساعة السابعة مساءً، بمقر مؤسسة الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الكندي في مصر، مارك جى سكوليون، ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية.
 
تشهد جامعة الأمير إدوارد نمواً في أعداد الخريجين في هذه الدفعة، مما يدل على نجاح تجربة الجامعات الأجنبية في مصر، حيث يحمل الخريجون شهادة دولية صادرة من الجامعة الأم في كندا وجهات الاعتماد الكندية، فضلاً عن المجلس الأعلى للجامعات وهو ما يوفر للطلاب فرص عمل فورية سواء داخل مصر أو خارجها بكل سهولة.
 
كما يستقبل فرع الجامعة بالقاهرة عددا من الطلاب الذي سافروا لاستكمال دراستهم بالجامعة الأم في كندا وعادوا إلى مصر خصيصا لتأدية مراسم التخرج من فرع القاهرة، فيما يعبر عن تواصل الجامعتين ومرونة الاجراءات بهما، ويشجع مزيدا من الطلاب الجدد على الالتحاق بهذا النموذج الذي يجمع بين أفضل ما في الثقافتين الكندية والمصرية.  
 
 

التعليم العالى

افرع الجامعات الاجنبية

اخبار مصر

اخبار مصرية

جامعة الامير ادرارد

ايمن عاشور

العاصمة الادارية



الموضوعات المتعلقة

الخشت: استحداث وتطوير 1778 من البرامج واللوائح الدراسية وإبرام اتفاقيات مع جامعات أجنبية

السبت، 24 ديسمبر 2022 10:36 ص

تطور قطاع التعليم العالى والبحث العلمى بمصر.. إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.. 8 مليارات جنيه لدعم البنية التحتية بالجامعات ضمن خطة التحول الرقمى.. 39 جامعة حكومية وأهلية جديدة بدأت الدراسة 2022

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 04:00 م

ضبط عصابة تنصب على راغبي السفر للخارج للالتحاق بالجامعات الأجنبية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:48 م

جامعة المستقبل أفضل جامعة فى مصر.. تمنح شهادة دولية مشتركة مع جامعات أجنبية مرموقة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة