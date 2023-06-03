اليوم السابع
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الإنقاذ النهري يكثف جهوده لانتشال جثمان شاب من الدقهلية سقط في مياه إحدى الترع بدمياط

السبت، 03 يونيو 2023 10:22 ص
الإنقاذ النهري يكثف جهوده لانتشال جثمان شاب من الدقهلية سقط في مياه إحدى الترع بدمياط الإنقاذ النهري -ارشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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تكثف قوات الإنقاذ النهري، البحث عن شاب في العقد الثاني من عمره، لقي مصرعه أثناء الاستحمام في إحدي الترع، وتم استدعاء الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان.
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية، بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب من محافظة الدقهلية، أثناء قيامه بالاستحمام في مياه إحدي الترع التابعة لمحافطة دمياط، وفشل الأهالي في البحث عنه داخل المياه.
 
انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منيه النصر، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمد مبارك كهرمان، 20 عاما، مقيم قرية منشآة الجمال التابعة لمركز ومدينة منية النصر بالدقهلية ، وذلك أثناء الإستحمام في مياة السرو التابعة لمحافظة دمياط.
 
علي الفور تم إستدعاء قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
 

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