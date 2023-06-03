الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحبط ترويج 20 كيلو من مخدر الهيدرو بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات فرع الشرقية، القبض على 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم بدائرة مركز الإبراهيمية، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من " سعيد م س " 24 عاما مقيم بندر الإبراهيمية، وسبق اتهامه فى القضية رقم 5054 لسنة 2016 جنايات مركز الإبراهيمية " قتل" والقضية رقم 3054 جنايات الإبراهيمية لسنة 2021 سرقة بالإكراه، و" عمرو ال ‘ " 20 عاما مقيم الإبراهيمية، و" محمود أ م" 18 عاما مقيم الإبراهيمية، بالإتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيدرو على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهم بحوزتهم 20 كيلو من مخدر الهيدرو، و6 طرب من مخدر الحشيش تزن 600 جرام، و2 سلاح نارى فرد خرطوش، و8 طلقات وطبنجة صوت، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وتبين حيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فيها والهواتف للاتصال بعملائهم وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الإتجار، تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين