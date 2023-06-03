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أكرم القصاص
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الأمن السعودى يضبط أكثر من 100 كيلوجرام من الحشيش بمنفذ الربع الخالى

السبت، 03 يونيو 2023 04:00 ص
الأمن السعودى يضبط أكثر من 100 كيلوجرام من الحشيش بمنفذ الربع الخالى الأمن السعودى - أرشيفية
وكالات

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش، بعد العثور عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أن الكمية المضبوطة أكثر من 100.240 كيلوغرام من الحشيش، وعثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل أرضية المركبة، وفي تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية.


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