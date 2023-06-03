الأرصاد اليابانية تحذر من انهيارات وفيضانات على العاصمة وشرق البلاد

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أعلن مسئولون يابانيون اليوم /السبت/ أن شخصًا لقى حتفه بينما فُقد ثلاثة آخرون جراء أمطار غزيرة ضربت مناطق شاسعة من البلاد، فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية من زيادة مخاطر حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في الأنهار في شرق اليابان بما في ذلك طوكيو.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن العواصف الرعدية تتطور على التوالي من يوم أمس الجمعة حتى صباح السبت في المحافظات الغربية والوسطى، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة.

ونتجت الظروف الجوية القاسية عن بلوغ إعصار ماوار، الذي يمر جنوب البلاد، ذروته مصطحبًا أمطارا غزيرة بالقرب من جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. ومن المتوقع أن يتم تخفيض تصنيف الإعصار إلى إعصار خارج المداري في وقت لاحق من اليوم بعد تحركه شرقًا قبالة هونشو، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.