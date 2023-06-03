افتتاح سوق السيارات المستعملة والجديدة ببنها بحضور المحافظ.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سوق للسيارات المستعملة بمنطقة سوق البرنس بمدينة بنها، اليوم السبت، على أن يستمر تنظيمه أسبوعيا السبت من كل أسبوع، موضحا أن سيتم توفير جميع الخدمات به، كما يشمل السيارات المستعملة والجديدة، وذلك تحت شعار "بيع واشتري عربيتك عندنا في أمان.. وفرنا لك كل سبل الراحة والأمان".

جاء الافتتاح بحضور محمد عبد الحميد مرعي رئيس مدينة بنها، والمقدم مصطفي عطية مدير عمليات مرور القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم فرض رسوم الدخول للسيارة سيتم تحديدها لاحقا، موضحا أنه سيتم البدء بالعمل الفعلي بالسوق اليوم السبت الموافق 3 يونيو، وأنه بمناسبة بدء العمل سيتم الدخول مجاني لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، على أن يتم تطبيق رسوم الدخول من الأسبوع الخامس للعمل، بعد 4 أيام عمل بالمجان.

ومن ناحيته كشف المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها، أنه جاري حالياً التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة الشهر العقاري المتنقلة كل سوق أو توفير مقر ثابت لهم على مدار اليوم بالكامل من الساعة السادسة صباحا حتى خروج أخر سيارة متواجدة بالسوق ووفقا للعمل بقانون المحال العامة الذي حدد مواعيد نهاية العمل، لسرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية للبائع والمشتري.

وأضاف "مرعي"، أنه أيضا يتم التنسيق مع الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك مديرية أمن القليوبية، وإسعاف القليوبية، وأيضا توفير ميكانيكي وكهربائي بالسوق فيحال إذا ما أراد المشتري فحص السيارة ميكانيكيا وكهربائيا قبل التحرك بها من السوق للتأكد من سلامتها، موضحا أن المكان مؤمن بالكامل وأن السوق محاط بسور بالكامل، مشيرا إلى أنه حتي الأن لم يتم تحديد رسوم الدخول للسيارات حتي الآن وسيتم تقييمها بعد انتهاء التشغيل التجريبي.

وأوضح رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أن تم تقدي مقترح للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بأن يتم فتح باب الدخول بالمجان لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة لمدة شهر كامل "4 أيام عمل"، على أن يتم تحديد رسوم الدخول بعد انتهاء هذه المدة حتي يتعرف أصحاب السيارات على مكان السوق وبدء العمل الرسمي.

أما عن خريطة الوصول لمكان السوق بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، للقادم من محافظة القاهرة تجاه الإسكندرية دخول المدينة من مفارق الزقازيق حتي الوصول للسوق، أو نزول نزلة كوبري المنصورة أو محور شرق الرياح التوفيقي الجديد والدخول للمدينة ومنها لسوق عزبة البرنس، وكذلك نفس الطريق للقادم من الطريق الزراعي من محافظة الإسكندرية متجها للقاهرة، أما القادم من محافظات شمال الدلتا "دمياط والدقهلية" عليه أن يسك طريق كفر شكر بنها والدخول لمدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس.