اشتعال حريق بشقة سكنية فى الهرم والحماية المدنية تحاصر النيران

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية، بمنطقة الطوابق في الهرم، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، بمنطقة الطوابق في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم إخماد الحريق دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.