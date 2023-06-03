اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إيطاليا تحقق في مسؤولية شرطة الحدود عن كارثة غرق 94 مهاجرا

السبت، 03 يونيو 2023 07:00 ص
إيطاليا تحقق في مسؤولية شرطة الحدود عن كارثة غرق 94 مهاجرا قارب هجرة غير شرعية - أرشيفية
وكالات

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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ثلاثة من أفراد حرس الحدود الإيطاليين يخضعون للتحقيق لتحديد مسؤوليتهم عن غرق زورق في فبراير الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 90 مهاجرا.

وقالت صحيفة "كورير ديلا سيرا" إن المحققين وجدوا "تجاوزات واضحة" في سجل نشاط زورق سريع استخدمته شرطة حرس الحدود الإيطالية في عمليات البحث عن زورق المهاجرين.

وكانت طائرة مراقبة تشغلها وكالة "فرونتكس" لحماية حدود وسواحل الاتحاد الأوروبي هي أول من عثر على الزورق الخشبي المتهالك في ليل 25 فبراير.

وعلى إثر ذلك نشرت الشرطة الإيطالية دوريتين، لكن البحث لم يستمر بسبب الأحوال الجوية، في حين أن الزورق الذي كان يحمل مهاجرين لم يصمد.

وبلغت الحصيلة المؤكدة للوفيات 94 شخصا بعد انتشال جثثهم من البحر أو بعد أن جرفتها الأمواج للشواطئ، وبعضها بعد أسابيع.

ويعتقد أن عددا غير محدد من المهاجرين في عداد المفقودين.


ايطاليا

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