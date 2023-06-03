إنشاء المستشفى المركزي الجديد بأبوقرقاص المنيا بتكلفة تصل مليار جنيه

منذ انطلاقها لا تتوقف عن تغيير الواقع، مبادرة حياة كريمة تغزو جميع القطاعات فى مراكز المنيا المختلفة، وفى مقدمتها قطاع الصحة والذى يشهد طفرة كبيرة، بعد أعمال التطوير التى تشهدها المستشفيات وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية، بالأضافة إلى الوحدات الصحية، والتامين الصحى الشامل.

وبعد الإنتهاء من عدد من المستشفيات منها مستشفى ديرمواس وملوى وسمالوط، وغيرها من المستشفيات هناك مستشفيات اوشكت على الإنتهاء مثل مستشفى بنى مزار ومستشفى ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا والتى تصل تكلفتها إلى ما يقرب من مليار جنيه، لتقديم الخدمة الطبية المميزة للمواطنين.

يعد مستشفى أبوقرقاص الجديدة ضمن أكبر المستشفيات في المحافظة، والتي تشمل أقسام "طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء والحروق".

ومن ناحيته قال تاج جلال رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا ان مستشفى ابوقرقاص واحدة من اكبر المستشفيات فى المحافظة، ونشمل العديد من الأقسام الهامة، حيث يعد القطاع الصحى قطاع مميز من حيث الخدمة، وقد وجهت بضرورة وضع لافتة للمواطنين موضح عليها تاريخ بدء وإنهاء الأعمال، وضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بالمواعيد والجدول الزمني للانتهاء من المستشفى.

أما ياسر محمود أحد أهالى المركز، أن اهمية المستشفى بالنسبة لقاطنى المركز تتمثل فى استقبال الطوارئ، وتعدد الأقسام التخصصية بها، وهذا ما كنا نحلم به، ونبحث عنه، فنحن بحاجة إلى مستشفيات مليئه بالتخصصات لكى تساهد فى أداء الممييز للمواطنين وتقديم خدمة ظلت طويلا فى اطار الاحلام لكن مع حياة كريمة تم العمل على انشاء المستشفى وتنفيذها فى وقت قياسى.

أما ضاحى محمود احد الأهالى قال أن الامر لا يتوقف عند بناء المستشفى المركزى بل وصلت إلى الوحدات الصحة من احلال وتجديد وتطوير وإنشاء، وتطبيق التأمين الصحى الشامل، وسوف يعود إنشاء المستشفى بالنفع على المواطنين الذين كانوا فى أمس الحاحة لخدمة علاجية مميزة جدا.

يذكر ان مبادرة حياة كريمة بالمنيا تشمل 5مراكز بتكلفة حوالى 30مليار جنية وهى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، وتضم192قرية بالاضافة الى 757تابع بتلك القرى، وقد تم اضافة مركزين فى المرحلة الثانيةهى بنى مزار وسمالوط بواقع102قرية.