اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ملاكى على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

السبت، 03 يونيو 2023 11:38 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ملاكى على الصحراوى الشرقى ببنى سويف حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات بـ 3 كيلو، فى اتجاه محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد بوابة الكريمات بـ 3 كيلو في إتجاه بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بإصابات خفيفة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
 
ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.
 
 
 

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