إصابة 3 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق فى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق بمنطقة ابنى بيتك فى مديتة 6 أكتوبر وتم نقلهم الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.