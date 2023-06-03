اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق فى أكتوبر

السبت، 03 يونيو 2023 11:53 ص
إصابة 3 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق فى أكتوبر حادث- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق بمنطقة ابنى بيتك فى مديتة 6 أكتوبر وتم نقلهم الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل .
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 
 

حادث مرورى

طريق ابنى بيتك

اخبار الحوادث

امن الجيزة



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