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إصابة طالب بحالة إغماء في امتحانات الثانوية الأزهرية بقنا

السبت، 03 يونيو 2023 01:11 م
إصابة طالب بحالة إغماء في امتحانات الثانوية الأزهرية بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب طالب بحالة إغماء، اليوم السبت، أثناء تأدية امتحان الثانوية الأزهرية، بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة طالب بحالة إغماء أثناء أداء امتحان الثانوية الأزهرية في يومها الأول بأحد معاهد مركز فرشوك شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

تم تحرير محضرا بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 

 

 

 

الثانوية الازهرية

اصابة طالب

امتحانات الثانوية الازهرية

محافظة قنا

اخبار قنا



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