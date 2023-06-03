إزالة 114 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من حملات الموجة 21 لإزالة ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم " الخميس الماضي "إزالة 25 حالة تعد على مساحة 750 متر أراض تابعة لحرم الري"،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 114حالة (101حالة تعد مباني، 13 حالة زراعات)، وذلك بعد مرور أسبوع منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 21، والتي بدأ تنفيذها السبت 27 مايو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.