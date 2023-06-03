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إحباط محاولة عاطل ترويج الفودو بين زبائنه فى الجيزة

السبت، 03 يونيو 2023 01:00 ص
إحباط محاولة عاطل ترويج الفودو بين زبائنه فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الفودو بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمخدر، وكشف عن مصدر الحصول عليه، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، بعد أن رصدته تحريات رجال المباحث، خلال تردده على عددا من متعاطي المواد المخدرة، لترويج مخدر الفودو بينهم.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، معدة للبيع، قبل ترويجها بين عملائه، كما ضبط بحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وكان يستعد لترويج المخدر بين عملائه، كما اعترف بحيازة الهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة ترويج المخدر بين زبائنه، وأرشد المتهم عن عاطل اعتاد الحصول منه على المخدر، لترويجه بين عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


مكافحة المخدرات

مخدر الفودو

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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