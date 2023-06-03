إجراء بروفات على خطة تأمين مباراة الأهلى والوداد غدا

كتب محمود عبد الراضي

أجرى رجال الأمن "بروفات" على تأمين المباراة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي ، المقرر لها غدا الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية المباراة بخطة الدوائر الأمنية، بعد دخول الجماهير الاستاد، والتي يتم استقبالها من الخامسة عصرا حتى بدء المباراة ، مع وضع مجموعة من المحظورات على الجماهير أبرزها عدم حمل الشماريخ أو اللافتات المسيئة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وتأمين ممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتبدأ خطة التأمين من قبل المباراة بعدة ساعات، وصولا لدخول الجماهير وبدء المباراة ، وصولا لانتهاء المباراة وخروج الجماهير بسلام وأمان.

وسادت حالة من الارتياح في القلعة الحمراء بعد زيادة عدد الجمهور إلى 50 ألف مُشجع بعدما كانت الموافقة الأولية على 20 ألف.

وقدم مسئولو الأهلي الشكر للجهات الأمنية بعد الموافقة على زيادة الجمهور في لقاء الذهاب الهام أمام بطل المغرب وبذل مسئولو النادي محاولات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل زيادة عدد الجماهير وطلبوا حضور السعة الكاملة في استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة الوداد، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مهمته نحو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.