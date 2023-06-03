وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "أن القوات الروسية شنت، مع ذلك، 67 ضربة جوية و17 ضربة صاروخية خلال يوم أمس وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة 91 مرة على أراض أوكرانية عديدة كما أن التهديد بشن مزيد من الضربات الصاروخية والجوية الروسية مستمرا في جميع أنحاء أوكرانيا".



وأضاف البيان أن الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده على محاولات الاستيلاء على إقليمي لوهانسك ودونيتسك بالكامل. ووقع 29 اشتباكا عسكريا خلال الساعات ال(24) الماضية.