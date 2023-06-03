أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. البنك التجارى فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 17.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 928.8 مليون جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 146.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 840.4 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 35.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 681.1 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 45.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 452.9 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 23.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 437.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 74.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 431.2 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 190.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 417.4 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات"، بحجم تداول 15.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 385 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، بحجم تداول 61 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 369.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 87.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 302.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 17533.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3289.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 4927.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 21059.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 4217.47 نقطة.