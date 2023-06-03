أعراض الجفاف عند الأطفال وكيفية علاجه

كتبت نهير عبد النبى

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية من الماء أكثر مما يأخذه كما تفقد أيضًا مواد تسمى الإلكتروليتات، والإلكتروليتات هي معادن في مجرى الدم وداخل الخلايا ضرورية للحياة.

ويعتبر الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والبيكربونات أمثلة على الإلكتروليتات، والجفاف عند الاطفال من المشاكل التى يعانى منها البعض والتى قد تؤثر على صحته ، وحسب ما ذكره موقع merckmanuals فأن اسباب الجفاف عند الأطفال هى :

أسباب الجفاف عند الأطفال -فقدان السوائل بشكل مفرط، مثل القيء و الإسهال.

-عدم شرب كمية كافية من السوائل، على سبيل المثال أثناء أمراض الطفولة الشائعة أو عندما يعاني المولود من مشاكل في الرضاعة الطبيعية

ومع ذلك، لا تسبب كل نوبة من القيء أو الإسهال أو كليهما الجفاف.

أعراض الجفاف عند الأطفال يحتاج الرضع المصابون بالجفاف إلى رعاية طبية على الفور إذا

-ليس لديهم دموع عندما يبكون.

-فمهم جاف.

-انهم لا ينتجون الكثير من البول.

-لقد قللوا من اليقظة وأصبحوا خاملون .

عادة ما يتسبب الجفاف الخفيف في جفاف الفم والشفتين وزيادة العطش، وقد يقل معدل التبول لدى الأطفال.

يتسبب الجفاف المعتدل في جعل الأطفال أقل تفاعلًا أو مرحًا، وجفاف الفم، وتقليل التبول يمكن أن يتسبب الجفاف المعتدل والشديد في تسارع ضربات القلب والدوار.

يتسبب الجفاف الشديد في إصابة الأطفال بالنعاس أو الخمول ، وهي علامة يجب أن يتم تقييمهم من قبل طبيب أو نقلهم إلى مستشفى أو عيادة رعاية عاجلة على الفور. ليس لديهم دموع.

قد يتحول لون الجلد إلى الزرقة ويتنفسون بسرعة، و يتسبب الجفاف أحيانًا في انخفاض تركيز الملح في الدم أو ارتفاعه بشكل غير طبيعي.

يمكن للتغيرات في تركيز الملح أن تجعل أعراض الجفاف أسوأ ويمكن أن تزيد الخمول سوءًا و في الحالات الشديدة ، يمكن أن يصاب الطفل بنوبات صرع أو غيبوبة أو يعاني من تلف في الدماغ. يمكن أن يكون الجفاف الشديد قاتلاً.

يفحص الأطباء الأطفال ويلاحظون ما إذا كانوا قد فقدوا الوزن من المحتمل جدًا أن يكون سبب فقدان وزن الجسم خلال بضعة أيام فقط هو الجفاف ويساعد مقدار الوزن المفقود ، إذا كان معروفًا ، الأطباء على تحديد ما إذا كان الجفاف خفيفًا أم متوسطًا أم شديدًا.

بالنسبة للأطفال المصابين بالجفاف المعتدل أو الشديد ، يقوم الأطباء عادةً بإجراء اختبارات الدم والبول لتحديد مستويات الشوارد في أجسامهم، ودرجة الجفاف، وكمية تعويض السوائل المطلوبة.

يعالج الجفاف بسوائل تحتوي على إلكتروليتات ، مثل الصوديوم والكلوريد إذا كان الجفاف خفيفًا ، يتم إعطاء السوائل عن طريق الفم بشكل عام تتوفر حلول معالجة الجفاف عن طريق الفم ولكنها ليست ضرورية دائمًا للأطفال الذين يعانون من إسهال خفيف أو قيء فقط.

يكون علاج الجفاف لدى الأطفال في أي عمر ممن يتقيئون أكثر فعالية إذا تم إعطاء الطفل رشفات صغيرة ومتكررة من السوائل كل 10 دقائق تقريبًا. يمكن زيادة كمية السوائل ببطء وإعطاءها على فترات أقل تكرارًا إذا كان الطفل قادرًا على إبقاء السائل منخفضًا دون التقيؤ. إذا كان الإسهال هو العَرَض الوحيد ، فيمكن إعطاء كميات أكبر من السوائل بمعدل أقل.

إذا كان الأطفال يعانون من القيء والإسهال ، يتم إعطاؤهم رشفات صغيرة ومتكررة من السوائل التي تحتوي على إلكتروليتات إذا أدى هذا العلاج إلى زيادة الإسهال ، فقد يحتاج الأطفال إلى دخول المستشفى للحصول على سوائل عن طريق الوريد (عن طريق الوريد).

قد يحتاج الرضع والأطفال غير القادرين على تناول أي سوائل ، أو الذين يعانون من الخمول وعلامات الجفاف الخطيرة الأخرى ، إلى مزيد من العلاج المكثف بالسوائل والإلكتروليتات التي تُعطى عن طريق الوريد أو المحاليل الإلكتروليتية التي تُعطى من خلال أنبوب بلاستيكي رفيع (أنبوب أنفي معدي) يتم تمريره عن طريق الأنف وأسفل الحلق حتى تصل إلى المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

عند الرضع ، يتم علاج الجفاف عن طريق تشجيع الرضيع على شرب سوائل تحتوي على إلكتروليتات، و يحتوي حليب الثدي على جميع السوائل والكهارل التي يحتاجها الرضيع وهو أفضل علاج عند الإمكان.

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة تجربة رشفات صغيرة من المرق أو الحساء الصافي أو المشروبات الغازية الصافية أو الجيلاتين أو العصير المخفف إلى نصف القوة بالماء أو المصاصات الماء العادي أو العصير غير المخفف أو المشروبات الرياضية ليست مثالية لعلاج الجفاف في أي عمر لأن محتوى الملح في الماء منخفض جدًا ولأن العصير يحتوي على نسبة عالية من السكر والمكونات التي تهيج الجهاز الهضمي.