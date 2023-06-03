أسعار النفط تسجل 76.13 دولار لبرنت و71.74 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط ،76.13دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.74دولار، حيث ارتفعت الأسعار فى نهاية تعاملات الجمعة بنحو2.5%.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بارتفاع أسعار النفط الجمعة، وسط انتعاش المعنويات نتيجة لإقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي، وفي وقت قيمت فيه الأسواق احتمالية تنفيذ أوبك+ لخفض في الإنتاج لدعم الأسعار في اليومين المقبلين.

وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونجرس يعلق سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار إضافة إلى مؤشرات في وقت سابق على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة، وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي مشروع قانون سقف الدين، مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون، كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

وتلقت معنويات السوق دعمًا من بيانات مخزونات الخام الأمريكية الصادرة الخميس، عن إدارة معلومات الطاقة التي أشارت إلى قفزة في واردات الخام الأسبوع الماضي، وتحول تركيز المستثمرين لاجتماع يعقد في الرابع من يونيو لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، من بينهم روسيا وهو تحالف معروف باسم أوبك+.

وخلال الاجتماع، سيقرر وزراء من الدول الرئيسية المنتجة للنفط بشأن المزيد من عمليات محتملة لخفض الإنتاج لدعم عائدات الحكومات، وتباينت التوقعات والمؤشرات بخصوص مثل هذا الخفض المحتمل، إذ ذكرت "رويترز" ومحللون من بنوك منها إتش.إس.بي.سي وجولدمان ساكس أن من غير المحتمل تنفيذ المزيد من عمليات خفض الإنتاج من أوبك+ وأن التحالف سيتبنى نهج الانتظار ومعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.