أخطاء تقعين فيها عندما يتعرض طفلك للاختناق عند ابتلاعه طعاما أو لعبة صغيرة

كتبت أمل علام

أشارت الدكتورة جريس أرتياجا، من Mayo Clinic إلى كيفية مساعدة طفل مختنق، محذرة الناس من عدم غرز أصابعهم في حلق أطفالهم لاستخراج ما تم بلعه، وكشفت طبيبة الأطفال عما يجب عليك فعله إذا بدأ رضيعك أو طفلك الصغير فجأة بالاختناق بسبب طعام أو ابتلاع لعبة صغيرة.

قالت جريس أرتياجا، طبيبة من مايو كلينيك Mayo Clinic ، إنه يجب على الآباء حمل الأطفال ووجههم لأسفل على حجرهم أو على سطحهم، ثم يتم خبطهم على ظهرهم بقوة حتى يتم إزالة الانسداد، لكن بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين سنة و8 أعوام، قالت إن اسعاف الطفل يتضمن الوقوف خلف الشخص، وشد يديه أمام صدره والسحب إلى الداخل وإلى الأعلى.



كيف تسعفى طفلك

حذرت الدكتورة أرتياجا من أن العديد من الأشخاص ذوي النوايا الحسنة يرتكبون خطأ الوصول إلى حلق الطفل لإزالة الانسداد، مؤكدة، إن هذا يمكن أن يدفعها في الواقع إلى مزيد من الدخول ويؤدى لمزيد من الاختناق.

يأتي ذلك بعد أن تم الإشادة باثنين من حراس الأمن في لوس أنجلوس على تفكيرهم السريع بعد أن تدخلوا لإنقاذ حياة طفل مختنق - في لقطات درامية تم التقاطها بالكاميرا.

تُظهر لقطات الفيديو اشخاص يندفعون للإمساك بالرضيع ثم حملوه على وجهه لأسفل قبل أن يربتوا على ظهره مرارًا وتكرارًا، حيث كان الطفل يحتضر، لا يتنفس، لذا، قام اثنان من حراس الأمن بمساعدته على اخراج ما قام ببلعه، حيث إنه عندما يختنق شخص ما، يتوقف عن التنفس ولا يستطيع التحدث مع الآخرين، لكن إذا كان الشخص يسعل بقوة ولا يزال يتحدث، فهذا يعني أن الانسداد جزئي فقط، ويجب تشجيعه على الاستمرار في السعال لإزاحه.



رسوم ايضاحية تبين كيفية إسعاف الأطفال

قالت الدكتورة أرتياجا، إنه عندما يختنق الطفل، يجب على الناس الاتصال بخدمات الطوارئ ثم محاولة إزالة الانسداد بالنسبة للرضع والأطفال الصغار جدًا، تجلس وتمدد ساقك، ثم تدير الطفل أو الطفل على وجهه، ثم تبدأ بالتربيت" الخبط" على الظهر حتى تزيل كل ما يخنقه، مشيرة إلى إنه لا تربت" تخبط" على ظهورهم بقوة شديدة حيث يمكن أن تصيب عظام الصدر وتشقق الضلوع وتسبب ضررًا للأعضاء الداخلية، كل ما تحتاجه هو أن تربت بقوة، فأنت تربت على الظهر، لأن هذه الحركة المستمرة هي التي تسمح بنقل الجسم الغريب من مكان إقامته.

قالت إنه من الأفضل أن تربت على ظهر الطفل بانتظام 5 مرات بشكل متكرر حتى يتم إخراج الجسم من مكانه أو وصول خدمات الطوارئ، عندما سئلت عن الأطفال الأكبر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و8 أعوام، فانه يجب لف ذراعيك حول الشخص، وعمل قبضة بيد واحدة، ووضع ذلك بين القفص الصدري وسرة البطن ثم دفع اليدين في البطن حتى يتم إخراج الجسم من مكانه.

قال الدكتور أرتياجا: إذا كنت شخصًا أكبر سنًا أو شخصًا ضعيفًا ولديك طفل، فسيكون من الصعب جدًا وضعهم في وضع شبه مقلوب على ساقك، لا تحاول ألا تقوم بالضرب على الظهر بقوة شديدة لأنك حينها يمكن أن تؤذي الأطفال، حاول على الأقل مرتين أو ثلاث مرات حتى تتمكن من طردها."

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 12000 طفل يُنقلون إلى غرف الطوارئ كل عام يعانون من الاختناق، ويموت طفل واحد بسبب الاختناق بسبب الطعام كل 5 أيام.

قالت الدكتورة أرتياجا، إنهم في وحدتهم وحدها يتعاملون عادة مع حالتين من حالات الاختناق لدى الأطفال كل عام، تشمل العناصر التي يمكن أن تسبب الاختناق لدى الصغار الفول السوداني، وحبوب الفشار، وشرائح الهوت دوج الصغيرة، والحلوى الصلبة، والألعاب الصغيرة، وقطع التفاح الكبيرة.

قد يميل بعض الآباء إلى وضع أصابعهم في حلق الطفل لمحاولة إزالة الشيء الذي يسبب الانسداد، لكن الدكتورة أرتيجا حذرت من ذلك ، مؤكدة، إنه لا تنزلق إصبعك في فم الطفل في محاولة لاسترداد الشيء الخانق لأنه في بعض الأحيان يمكن أن يدفع ذلك الجسم الغريب إلى أسفل أكثر، لذلك يمكن أن تعرض الطفل للأسوأ بهذه الطريقة.

وأوضحت، إنه يمكن ملاحظة إن الطفل يتعرض للاختناق، عندما لا يستجيب الطفل لأنه يبدأ في التحول إلى اللون الأزرق وفقدان الوعي.