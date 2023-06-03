"آثار الإسكندرية": الانتهاء من المرحلة الأولى لترميم وصيانة مبنى متحف المجوهرات

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اليوم العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار والمشرف على قطاع المشروعات والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف اليوم السبت لمتحف المجوهرات الملكية بمرافقة، محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية الدكتور علي ضاحي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف المهندس شريف حفينة مدير عام الإدارة الهندسية المهندسة نسرين الحناوي مدير مشروعات الوجة البحري.

وشملت الجولة تفقد الأعمال بالمتحف والتي تتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 14 ديسمبر 2021، والتي تشمل أعمال صيانة وترميم ارضية الباركيه بقاعة F2 بالدور الاول بالجناح الشرقى بمتحف المجوهرات الملكية (قصر فاطمة حيدر) والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3884 لسنة 1999 حيث جار الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تكويد أرضية الباركيه بالمتحف والتى تتم بفريق عمل فني متخصص من المجلس الأعلى للآثار من الأثريين بمنطقة آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية وأخصائي الترميم الدقيق وقطاع المشروعات والورش المركزية بالمجلس الأعلى للآثار كما تم تفقد كافة قاعات المتحف ومنها كشك الشاي بالمتحف حيث تم التوجية برفع كفاءته.