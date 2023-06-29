80 % من قراء اليوم السابع يؤيدون وقف استخدامات البلاستيك بسبب المخاطر الصحية

أيد نحو 80% من قراء اليوم السابع وقف استخدامات البلاستيك بعد ثبوت المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، فيما رفض نحو 20% من المستطلعين.

وطرح اليوم السابع استطلاعا بعنوان: هل تؤيد مطالب وقف استخدامات البلاستيك بعد ثبوت المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية؟

تستعد وزارة البيئة لإطلاق إعداد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، يوليو المقبل من أجل تهيئة المناخ الداعم لإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث اتخذت الوزارة عدد من الخطوات التمهيدية الجدية لتفعيل تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى تستهدف تحديد 50 كيسا للفرد بحلول عام 2030.