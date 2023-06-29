اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 09:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

80 % من قراء اليوم السابع يؤيدون وقف استخدامات البلاستيك بسبب المخاطر الصحية

الخميس، 29 يونيو 2023 08:00 ص
80 % من قراء اليوم السابع يؤيدون وقف استخدامات البلاستيك بسبب المخاطر الصحية نتيجة استطلاع اليوم السابع عن استخدام البلاستيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيد نحو 80% من قراء اليوم السابع وقف استخدامات البلاستيك بعد ثبوت المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، فيما رفض نحو 20% من المستطلعين.

وطرح اليوم السابع استطلاعا بعنوان: هل تؤيد مطالب وقف استخدامات البلاستيك بعد ثبوت المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية؟

تستعد وزارة البيئة لإطلاق إعداد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، يوليو المقبل من أجل تهيئة المناخ الداعم لإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث اتخذت الوزارة عدد من الخطوات التمهيدية الجدية لتفعيل تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى تستهدف تحديد 50 كيسا للفرد بحلول عام 2030.

استطلاع عن استخدام البلاستيك
استطلاع عن استخدام البلاستيك

 

 


البلاستيك

مخاطر البلاستيك

الأكياس البلاستيك

وزارة البيئة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة