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8 نصائح لسائقى النقل تحمى من الحوادث المرورية أبرزها تجنب السرعات الجنونية

الخميس، 29 يونيو 2023 05:30 ص
8 نصائح لسائقى النقل تحمى من الحوادث المرورية أبرزها تجنب السرعات الجنونية المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حذرت الإدارة العامة للمرور سائقى سيارات النقل الثقيل من القيادة بتهور لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتشدد إدارة المرور على الانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ووضعت المرور مجموعة من التحذيرات، ومنها:

1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالٍ من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.

8- عدم التخطى الخاطئ والتسابق أثناء السير بالمحاور.


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