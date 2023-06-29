12 مدينة جديدة نصيب محافظات الصعيد من مدن الجيل الرابع

شهدت محافظات الصعيد طفره غير مسبوقه وخاصة في السنوات الأخيرة ، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد في عام 2014 وحتي الان، وكان لمدن الجيل الرابع بالصعيد الفضل في جذب المزيد من الاستثمار طبقا لدراسة صادرة عن ، المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية:
12 مدينة جديدة نصيب محافظات الصعيد من مدن الجيل الرابعالخميس، 29 يونيو 2023 10:00 م
أرشيفية ـ مدينة توشكى الجديدة
كتب أحمد حسن
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