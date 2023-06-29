12 مدينة جديدة نصيب محافظات الصعيد من مدن الجيل الرابع

كتب أحمد حسن

شهدت محافظات الصعيد طفره غير مسبوقه وخاصة في السنوات الأخيرة ، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد في عام 2014 وحتي الان، وكان لمدن الجيل الرابع بالصعيد الفضل في جذب المزيد من الاستثمار طبقا لدراسة صادرة عن ، المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية:

1- مدينة ناصر غرب أسيوط : تبلع المساحة الإجمالية لمدينة ناصر – غرب أسيوط 6006 أفدنة، حيث تبعد المدينة 14 كم عن مدينة أسيوط و4 كم عن مطار أسيوط، ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها، و110 عمارة سكن مصر تم الانتهاء منها، ومجمع خدمات، وجارٍ تنفيذ مرافق وطرق المرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان.

2- مدينة غرب قنا: تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة غرب قنا 8971.1 فدانًا حيث تقع على بعد 5 كم جنوب مدينة قنا و45 كم جنوب مدينة نجع حمادي. تستهدف استيعاب 550 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1400 فدان، لتشمل 136 عمارة إسكان اجتماعي و30 عمارة سكن مصر ومناطق خدمات، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق للمرحلة الأولى.

3- مدينة توشكى الجديدة : تبلغ مساحتها 3000 فدان، لاستيعاب 80 ألف نسمة لتوفر 30 ألف فرصة عـمل ولتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكى وتضم “الخدمات – الصناعات الخفيفة – التصنيع الزراعي – الأنشطة الترفيهية”. وجارٍ حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة500 مليون جنيه لإنشاء1000 وحدة سكنية ومراكز الخدمات يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي.