‎تعرف على أهم التعلميات لضبط منظومة العمل فى وزارة الرى بالعاصمة الإدارية

‎كتبت أسماء نصار

انتقلت جهات وزارة الموارد المائية والري الى مبنى الوزارة الجديد فى العاصمة الادارية ، حيث تم تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبني . ‎



‎يشار إلى أن المبانى الحكومية بالعاصمة الادارية تواكب العصر وتوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج ، بإمكانيات أكثر تطوراً تلبى متطلبات التحول الرقمي ، حيث تتمتع المبانى بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر .

‎وفى التقرير التالى نوضح أهم التعليمات التي أقرها الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة لضبط العمل فى مبانى الوزارة:



‎1- عدم التدخين داخل المبنى مع تطبيق القرارات والقوانين المنظمة.

‎2-الالتزام بالاماكن المخصصة لكل موظف وعدم التواجد فى الممرات.

‎3- الإعتماد على الإضاءة الطبيعية وعدم إستخدام الإضاءة الكهربائية فى المكاتب ذات الشبابيك الخارجية إلا فى أضيق الحدود وطبقا لحاجه العمل الفعلية.

‎4- التنسيق مع الشئون الادارية بكل جهة بشأن أى ملاحظات على المبنى والأثاث بحيث يتم إبلاغ اللجنة المشكلة بإستلام الأعمال الخاصة بالمبنى والأثاث بهذه الملاحظات لأخذها فى الإعتبار عند إعمال شئونه.

