وكيل "صحة القليوبية" يتفقد انتظام العمل بالمستشفيات فى ثانى أيام عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية، اليوم الخميس، الموافق ثانى أيام عيد الأضحي المبارك، علي عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، استمراراً للمتابعة الدورية والمستمرة، وطبقاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، للاطمئنان علي سير العمل داخل المنشآت الصحية بالمحافظة في أيام عطلة عيد الأضحي المبارك.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه قام وكيل الوزارة وبرفقته فريق من مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بالمرور علي بعض المستشفيات وهي "مستشفي حميات طوخ ، مستشفي طوخ المركزي ، مستشفي شبين القناطر العام، ومستشفي العمار"، حيث تفقد والفريق المرافق له جميع أقسام المستشفيات والاطمئنان علي تواجد الفرق الطبية النوبتجية، وكذلك توافر جميع الأدوية والمستلزمات بغرف الطوارئ.

كما توجه وكيل الوزارة، إلي مركز طبي العمار، ومكتب صحة ثاني بشبين القناطر، وتأكد من انتظام سير العمل بهما وتوافر كافة الطعوم، والأدوية والمستلزمات الخاصة بالطواريء، وتواجد الفرق الخاصة بالمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، كما قام بالمرور علي بعض الأماكن التابعة للقطاع الحر للاطمئنان علي سير العمل بها وهي مركز غسيل كلوي بطوخ، ومركز آخر لعلاج الإدمان بشبين القناطر.

وتلاحظ وجود بعض السلبيات بالمركز الخاص بالغسيل الكلوي، وبناءاً عليه أمر وكيل الوزارة بتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالقليوبية لمتابعة إجراءات الغسيل الكلوي بالمحافظة، ورافقه بالجولة كلا ًمن الدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوي، والدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية.