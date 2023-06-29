وكيل صحة الإسكندرية تجرى جولة مفاجئة على المنشآت الطبية فى ثانى أيام عيد الاضحى

الإسكندرية جاكلين منير

أجرت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، زيارة مفاجئة لعدد من الوحدات و العيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات اليوم وبرفقتها دكتورة هبة أمين مدير ادارة المتابعة و الرقابة الداخلية والدكتورة شريهان فؤاد مدير العلاقات العامة والإتصال السياسي.

وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، و اطمئناناً على سير العمل وتفعيل الحملة القومية 100 يوم صحة بجميع المنشئات الصحية بالإسكندرية طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وبدأت وكيل الوزارة جولتها بتفقد سير العمل في مستشفى أطفال الأنفوشي و تلاحظ وجود الدكتورة إيناس جلال مدير المستشفى وجميع الأطقم الطبية كما هو وارد بجداول الحضور، تفقدت سيادتها أقسام الطوارئ و الداخلي والمبتسرين والأشعة والأسنان، وتم التأكد من سير العمل بكفاءة، وتم الاستماع لشكوى أحد المرضى والتأكد من الاجراء المتخذ مع المخطئ.

ثم تم المرور على مركز صحة الجمرك في وجود دكتورة إسراء زيدان مدير منطقة الجمرك الطبية وتم التأكد من التسجيل الإلكتروني لحالات المواليد و الوفيات و التأكد من توافر كافة الطعوم وتم التأكد من توافر جميع المستلزمات بالطوارئ و الصيدلية والتأكد من مخزون الألبان و متابعة تطبيق الأكواد اللونية للمخزون وكذلك ألية الصرف.

ثم توجهت الى مستشفى رأس التين العام في وجود دكتورة إيناس العجمي مدير المستشفى وبدأت بتفقد وحدة الغسيل الكلوي و الاستماع للمواطنين و تم التأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى ثم تفقدت سيادتها أقسام الأشعة و المعامل و الطوارئ و تم التأكد من توافر فصائل الدم المختلفة و جميع المستلزمات و تم الإطمئنان على تقديم العناية اللازمة للحالات بقسم الطوارئ.

ثم توجهت لتفقد العمل للفريق المتواجد في محيط قلعة قايتباي و أشادت سيادتها بالنظام المتبع و تواجد فريق الثقافة الصحية مع فريق المبادرات و كذلك مسئولة مركز المعلومات بالمنطقة الطبية و تلاحظ إقبال المترددين على المشاركة في مبادرات الصحة العامة.

و اختتمت الجولة بتفقد عيادة التأمين الطبي المتنقلة أثناء خط سيرها أمام مستشفى أطفال الأنفوشي و تأكدت من توافر جميع مستلزمات و أدوية الطوارئ و أثنت على تواجد الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي على تواجدها مع فريق العمل.