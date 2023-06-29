وزارة التعليم: محضر الشطب بلجان امتحانات الثانوية العامة لا يؤثر على نتيجة الطالب

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة تحرير محضر شطب للطالب داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة، لن يؤثر على درجته أو أعمال التصحيح، موضحة أن بعض الطلاب يقوم بشطب إجابة لاختيار إجابة أخرى وفى هذه الحالة يتم تحرير محضر شطب له من قبل الملاحظ، وعلى الطلاب الاطمئنان فهذا الإجراء طبيعى جدا ولا يضر بالطالب إطلاقا بل يحفظ حق الطالب في الإجابات الصحيحة للأسئلة.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.