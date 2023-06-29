اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 02:24 ص
أكرم القصاص
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واشنطن وبكين تبحثان مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية

الخميس، 29 يونيو 2023 01:00 ص
واشنطن وبكين تبحثان مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية الولايات المتحدة والصين
أ ش أ

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بحثت الولايات المتحدة الأمريكية والصين الأولويات الرئيسية في العلاقات الثنائية ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية.
 
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان وسفير الصين المعين حديثا لدى الولايات المتحدة شيه فنج.
 
وجددت شيرمان بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأخيرة إلى بكين يومي 18 و19 يونيو الجاري، التأكيد على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين عبر مجموعة كاملة من القضايا.
 
كما أكدت مواصلة الولايات المتحدة استخدام الدبلوماسية لإثارة مجالات الاهتمام وكذلك مجالات التعاون المحتمل حيث تتماشى مصالح البلدين.

أمريكا

الصين

أمريكا والصين

وزارة الخارجية الأمريكية

ويندي شيرمان



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