ننشر حكاية مجلس ثغر دمياط فى عهد الخديوى إسماعيل برئاسة أحمد بك راغب

دمياط معتز الشربينى

مجلس ثغر دمياط، هو أحد المجالس التي تكونت نتيجة صدور الأوامر من الخديوي إسماعيل (1863-1879م) إلى رئيس مجلس الأحكام في عام 1863م بإنشاء مجلس دمياط، حيث كان الخديوي إسماعيل أمر بإعادة تأليف مجالس أو محاكم الأقاليم، فهي نوع من أنواع المحاكم لها الحق في الفصل في المسائل المدنية والتجارية، وعُممت هذه المجالس في المدن الرئيسية مع توزيع اختصاصاتها، وهي مجالس مصر وبنها والمنصورة وطنطا والإسكندرية وبني سويف وأسيوط وإسنا ودمياط، وتكون مجلس دمياط من أعضاء وموظفين، وكان من اختصاص هذا المجلس رؤية وتسوية الأمور والدعاوى الواقعة طبقاً للأصول والقوانين، وقد تولى رئاسته أحمد بك الخربوطلي، وعُين القائم قام حسب حبيب بك وكيلاً وكلاً من البكباشي حسن فهمي وسليمان أفندي عضوان، وتولى مهمة المعاون كل من الصاغو قول أغاس حسن أفندي واليوزباشي خورشيد طلعت أفندي ومصطفى صبري أفندي، وتراوحت مرتبات أعضائه وموظفيه والخدمة بين 750 قرشاً وثمانين قرشاً كل حسب درجته. وبعد أحمد بك الخربوطلي عُين حسين فهمي بك رئيساً للمجلس ثم تلاه أحمد بك راغب ثم حيدر باشا الذي عُين في مارس 1864م ثم محمد بك المرعشلي، وتم إلغاء المجلس نهائياً سنة 1877م.

وأحمد راغب بيك رئس مجلس ثغر دمياط هو ابن المرحوم مصطفى أغا يانيه لى ابن علي أغا، تولى رياسة مجلس ثغر دمياط، وتزوج من أمينة هانم كريمة المرحوم حسن باشا فؤاد المناسترلى ابن المرحوم مميش أغا، وتوفي أحمد بك راغب في يوم الخميس 25 شوال سنة 1302هـ/6 أغسطس 1885م، وكان من أهل الخير حريصاً على فعل الخيرات والمبرات والقربات إلى الله تعالى مُحباً للعلم مُعيناً لأهله، أوقف أوقافاً على المجاورين بالجامع الأزهر غير المُرتب لهم جراية.

يقع مدفن أحمد بن راغب بقرافة المجاوين بالقاهرة تلك القرافة التي عُرفت بهذا الاسم لقربها من الجامع الأزهر الشريف ولدفن غالب أهل الأزهر وعلمائه ومجاوريه بها، وتتبع حالياً حي منشأة ناصر وتقع بمحاذة طريق صلاح سالم في المنطقة التي تواجه حديقة الأزهر ومشيخة الأزهر الشريف، وقد أُنشئ هذا المدفن قبل عام (1314هـ/1896 – 1897م) استناداً على ما قمت بدراسته للشواهد الأثرية الموجودة بالمدفن والوثائق الخاصة بأحمد بك راغب.

جدير بالذكر أن هذا المدفن توجد به نقوش كتابية بخط اخطاط الذي أحيا الخط الكوفي في مصر الخطاط يوسف أحمد الذي عمل مع لجنة حفظ الآثار العربية، ويعد من أعلام الخط العربي في مصر والعالم الاسلامي أجمع.



مجلس ثغر دمياط في عهد الخديوي إسماعيل (1)



مجلس ثغر دمياط في عهد الخديوي إسماعيل (2)