"نحو مستقبل أفضل" فيلم تسجيلى للداخلية بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

أذاعت وزارة الداخلية فيلما تسجيليا بعنوان "نحو مستقبل أفضل" يستعرض أوجه التطوير الذي شهدته أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المنشآت والخدمات التى تقدم للمواطنين بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

وبعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء بالتهنئة: "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد".

وتابع: "سيادة الرئيس.. جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ والتعبير عن إرادة شعبية سعت نحو التخلص من دعاوى التفرقة.. والإنطلاق نحو ترسيخ ثوابت الهوية المصرية.. ليسطر التاريخ أزهى مراحل النضال الوطنى فى البناء والتنمية والإزدهار .. ويشهد العالم بأسره على تكاتف المجتمع المصرى العظيم ومؤسساته.. خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة تجسيداً لكفاح شعب أبى.. وإنتصاراً لقيم الكرامة والعزة حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير".