نافورة حديقة الأزهر تجذب زوار الحديقة بثانى أيام عيد الأضحى المبارك.. صور

كتب محمود راغب

حرصت إدارة حديقة الأزهر بقلب القاهرة، على تشغيل النافورة الرئيسية بالحديقة أمام البوابات الرئيسة، حيث تعتبر مصدر جذب للزوار، وذلك خلال احتفالات ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية مع النافورة الراقصة ، الكبار والصغار ، حيث أنها تعتبر من أكثر مظاهر الجذب داخل حديقة الأزهر .

وخصصت الحديقة عدد من منافذ بيع التذاكر لاستقبال الجمهور ، فضلا عن وضع عدد من التعلميات على البوابات للحفاظ على النظام داخل الحديقة ، وبدأت العائلات والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات التوافد على الحديقة للاحتفال بالعيد .

وحديقة الأزهر هى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، فتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة، ويمكن منها مشاهدة منطقة الحطابة بمبانيها القديمة، حيث إنها ترتفع حوالى 40 مترا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا.

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.

فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.

واستعدت حدائق القاهرة لاستقبال زوارها في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الموجودة بها، وكذلك مراجعة المسطحات الخضراء وصيانتها، ومنافذ المطاعم والكافتريات بالحدائق.

وفى السياق أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .

كما تم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، بعدة حدائق على رأسها الحديقة الدولية، كما تم تجهيز حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الدولية استعدادا لاستقبال الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.