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مفتى الجمهورية: ندين بشدة إقدام متطرفين على حرق المصحف الشريف فى السويد

الخميس، 29 يونيو 2023 04:26 م
مفتى الجمهورية: ندين بشدة إقدام متطرفين على حرق المصحف الشريف فى السويد الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية
كتب: لؤى على

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أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات إقدام مجموعة من المتطرفين على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد  في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وشدد مفتي الجمهورية في بيان أصدره اليوم أن مثل هذه الإساءات غير المسئولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبث الفتنة وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، بما يحتم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته للتصدي لهذه المهاترات والإساءات ومواجهة كل ما من شأنه إثارة ونشر سموم الفتنة والكراهية.

 

وأكد فضيلة المفتى أن هذه الإساءات المتكررة تمثل إساءة صريحة وتحدٍّ صريح لمشاعر جميع المسلمين  على مستوى العالم، مطالباً بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات وغيرها التى لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية، وتسهم في زيادة الهوة بين الحضارات والثقافات وتشيع الكراهية بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان.

 

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة إصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية حفاظاً على السلم العام على مستوى العالم.  


دار الافتاء

شوقى علام

السويد

اخبار السويد



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