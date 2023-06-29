مصر تدين إحراق المصحف الشريف فى السويد: ممارسات بغيضة تمس الثوابت الدينية

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف اليوم بالعاصمة السويدية "ستوكهولم"، في فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب.