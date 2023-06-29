مصرع 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة نقل على سيارة أخرى ملاكى، بالطريق الزراعي السريع بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة نقل على سيارة ملاكى، بالقرب من عزبة جاد الله، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة 4 أشخاص في الحادث، من بينهم 3 أشخاص بالسيارة الملاكي، متوفى آخر بالسيارة النقل إثر إصابتهم بإصابات مختلفة أودت بحياتهم.

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالحادث وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.