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مصرع شخص وإصابة 9 أخرين بحادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ببنها

الخميس، 29 يونيو 2023 11:41 م
مصرع شخص وإصابة 9 أخرين بحادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ببنها أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية، امام كوبري الشموت، دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى سوزوكي، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، ومصرع أخر، جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق، لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسوزوكي بمنطقة كوبري الشموت على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي دائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسوزوكي بمنطقة كوبري الشموت على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص، ومصرع أخر، جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها.

وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق، لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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