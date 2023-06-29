محكمة الاستئناف فى لندن تقضى بعدم قانونية خطة ترحيل طالبى اللجوء إلى رواندا

أ.ش.أ

قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم قانونية خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، إذ وجد القضاة أنها ليست دولة آمنة لاستقبال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه بهذا الحكم تخسر الحكومة البريطانية المرحلة الأخيرة من المعركة القانونية الطويلة بشأن مخطط الترحيل القسري لطالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية.

وقضت المحكمة بقبول دعوى استئناف من جانب طالبي اللجوء الذين تم اختيارهم للترحيل، والذين تدعمهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أساس عدم أمان رواندا، لكنها رفضت الحجج الأخرى.

بدوره.. قال رئيس المحكمة البريطانية العليا المنتهية ولايته، اللورد بورنيت، إن "قرار المحكمة العليا بأن رواندا دولة ثالثة آمنة تم عكسه.. وحتى يتم تصحيح أوجه القصور في إجراءات اللجوء، فإن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيكون غير قانوني".

وتعد خطة رواندا جزءا أساسيا من تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوقف عمليات عبور القوارب الصغيرة، وركيزة مهمة في قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، الذي يهدف إلى احتجاز وترحيل جميع مهاجري القوارب الصغيرة دون النظر في طلبات اللجوء.