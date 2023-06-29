محافظ سوهاج يوجه بمتابعة مشروع محور دار السلام بتكلفة 850 مليون جنيه.. صور

سوهاج عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مدينة دار السلام، برئاسة محمد السيد عوض، تابعت أعمال مشروع إنشاء محور دار السلام- أبوتشت، وذلك تنفيذا للمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية الجارية علي أرض المحافظة، لمتابعة تقدم نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، وتبلغ تكلفة المحور 850 مليون جنيه، بطول 28 كم، وتقع مساحة 12,5 كم بمركز دار السلام بسوهاج، و15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وأضاف المحافظ، أن المحور يربط بين الطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج، والطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، مرورا بكوبري أعلي نهر النيل.

كما يمثل المحور شريان جديد للتنمية، وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وربط مراكز المحافظة بالمراكز والمحافظات المجاورة، وخدمة حركة الاستثمار والتجارة بالمحافظة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.