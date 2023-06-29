محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كتبت - مرام محمد

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وقال محافظ الجيزة فى تهنئته: "يطيب لي سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير لانتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو والتي قامت بحمايتها القوات المسلحة والشرطة تحت قيادتكم.

وتابع: "إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوى الفساد والطغيان والإرهاب وانحيازكم الكامل لإرادة الشعب وخاصة المواطن البسيط أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والاستقرار من أجل شعب مصر العظيم والذى يخطو خطوات واثقة يحدوها الأمل والرجاء في إستشراق أرحب الآفاق في التقدم والرقى والإزدهار.

"سيادة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائماً على تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن".