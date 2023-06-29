مجازر القاهرة تواصل اليوم استقبال أضاحى المواطنين مجانا

كتب سيد الخلفاوى

تواصل مجازر محافظة القاهرة، اليوم، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، استقبال أضاحى المواطنين مجانا، ويستمر ذلك طوال أيام العيد، وهذة المجازر هى: (الآلي، جيركو، السلام، الممتاز، طرة، حلوان).

وتقدم مجازر القاهرة خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة، لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وفى السياق حذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من ترك مخلفات الذبح بالشوارع، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.