اليوم السابع
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مجازر القاهرة تواصل استقبال أضاحى المواطنين مجانا وسط إقبال ملحوظ

الخميس، 29 يونيو 2023 12:37 م
مجازر القاهرة تواصل استقبال أضاحى المواطنين مجانا وسط إقبال ملحوظ مجزر البساتين
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، استمرار الإقبال على ذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لليوم الثاني بعيد الأضحى المبارك مجانا، مشيرا إلى أن مجازر القاهرة تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين بتواجد أطباء ومسئولى المجازر، حيث تم إلغاء الإجازات ضمن استعدادات عيد الأضحى. 
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) شهدت اقبالًا ملحوظًا من المواطنين مع بداية أول ايام العيد، عقب صلاة العيد لذبح أضاحيهم فى مكان صحى وآمن. 
 
وأشار "زينهم" إلى أن جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية، حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة. 
 
وأوضح صبرى، أن مجازر القاهرة الخمسة ( حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين ) استقبلت حتى صبيحة أول أيام العيد ما يقارب 50 ألف رأس منها 36 ألف بمجزر البساتين وحده.
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير .

مجزر البساتين

المجازر

ذبح الاضاحي

عيد الاضحي



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