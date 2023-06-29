اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 07:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

متظاهرون يقتحمون مقر السفارة السويدية فى بغداد احتجاجا على إحراق المصحف

الخميس، 29 يونيو 2023 06:18 م
متظاهرون يقتحمون مقر السفارة السويدية فى بغداد احتجاجا على إحراق المصحف العراق - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين، الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف من جانب لاجئ عراقي مقيم في ستوكهولم، حسبما أفاد مصور وكالة "فرانس برس".

وبقي المتظاهرون في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق المصور.

وقالت الخارجية السويدية في بيان، إنها "على علم بالأحداث وإن موظفي سفارتها سالمون".


العراق

السفارة السويدية فى العراق

إحراق المصحف

السويد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة