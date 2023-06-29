متظاهرون يقتحمون مقر السفارة السويدية فى بغداد احتجاجا على إحراق المصحف

وكالات

اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين، الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف من جانب لاجئ عراقي مقيم في ستوكهولم، حسبما أفاد مصور وكالة "فرانس برس".



وبقي المتظاهرون في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق المصور.



وقالت الخارجية السويدية في بيان، إنها "على علم بالأحداث وإن موظفي سفارتها سالمون".